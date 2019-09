Allerdings hatte der Zug am Montag gerade erst beschleunigt und war nach rund 150 Metern im Tunnel zum Stillstand gekommen. "Der folgende Bahnhof Dülferstraße wäre noch über 900 Meter entfernt gewesen", so ein Sprecher. Da die Züge nicht rückwärts fahren, wurde die Evakuierung über den zurückliegenden Bahnhof durchgeführt – "in Abstimmung mit der U-Bahnbetriebszentrale", so die MVG. Die interne Untersuchung des Falls solle nun zeigen, ob hier etwaiges Fehlverhalten vorliegt.