Decke, Brotzeitkorb, Radler, Wiese – kommen diese vier Gegebenheiten zusammen, dann kann es sich nur um ein Picknick handeln. So eines findet am 17. Juni in München statt. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein 0815-Picknick. Nein. Radio Gong 96.3 und der Flughafen München schmeißen im Olympiapark das größte Picknick der Stadt.