EHC kann Europa zeigen, was für ein starkes Team sie sind

Einen Erfolg traut auch der Ex-Münchner und jetzige NHL-Star Dominik Kahun seinen früheren Teamkollegen zu. "Die Red Bulls haben das Zeug dazu, dass es noch weitergeht. Jetzt können sie Europa zeigen, was für ein starkes Team sie sind", meinte Kahun, der für die Chicago Blackhawks in der NHL bisher drei Tore und acht Vorlagen in 28 Spielen erzielt hat. "In meiner Zeit in München haben wir es nie so weit geschafft. Umso mehr freue ich mich für die Jungs, dass sie nun unter den besten acht Teams Europas stehen", sagte Kahun.