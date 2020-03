Internationaler Energiespartag So sparen Verbraucher Strom - und bares Geld

Der Sommer kommt: Sparen mit Wäscheleine und Outdoor-Sport

Langsam aber sicher geht es auf die wärmere Jahreszeit zu. Wer sich sportlich gern auf dem Laufband betätigt, könnte nun draußen joggen und bei zwei einstündigen Einheiten pro Woche rund 23 Euro in einem halben Jahr sparen. Frühling und Sommer eignen sich zudem ideal dafür, den Wäschetrockner links liegen zu lassen und auf die altbewährte Wäscheleine an der frischen Luft umzusteigen. Bei drei Wäschen pro Woche lassen sich so rund 70 Euro in sechs Monaten einsparen. Wer seine Wäsche zudem öfter mit einem Sparprogramm wäscht, kann laut Stiftung Warentest rund 30 Euro zusätzlich pro Jahr sparen. Die Schmutzkleidung wird auch bei 40 Grad statt 60 Grad sauber und kann hin und wieder mit diesem Programm gewaschen werden.