21 Jahre Arbeit: Eigenheim in Hong Kong fast unerschwinglich

In Hong Kong ist der Erwerb der eigenen vier Wände schier unerschwinglich. Ganze 21 Jahre muss man in der chinesische Sonderverwaltungszone einer Arbeit nachgehen, bis man sich eine Eigentumswohnung leisten kann. In den europäischen Hauptstädten Paris und London muss man, laut Studie, 15 bzw. 14 Jahre lang schuften und damit fast doppelt so lange wie in München. In Tokio und New York sind immerhin noch elf Jahre zu arbeiten, bis man dort eine zentralgelegene 60-Quadratmeter-Wohnung sein Eigen nennen kann. In Dubai muss man "nur" sechs Jahre dafür arbeiten.