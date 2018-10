International erfolgreich VOX und TV Now holen die Abenteuershow "Survivor" nach Deutschland

In "Survivor" leben 18 Teilnehmer 40 Tage lang weit entfernt von jeglicher Zivilisation und unter extremen Bedingungen auf einer unbewohnten und naturbelassenen Insel. In Challenges treten sie in zwei Teams in jeder Folge gegeneinander an. Während die Mitglieder des Gewinnerteams Immunität erhalten, muss das Verliererteam jedes Mal einen Teilnehmer aus den eigenen Reihen wählen, der die Insel verlassen muss. Erst gegen Ende werden die verbleibenden Kandidaten in einem Team zusammengeführt. Waren sie vorher noch Gegner, müssen sie nun zusammenarbeiten. In der Finalfolge wählt eine Jury bestehend aus den ausgeschiedenen Teilnehmern den Gewinner.