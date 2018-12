International ausgezeichnet "Tatort: Der Turm": Katja Flint als knallharte Juristin

Familienbande

Ein Jahr später war sie außerdem in den Filmen "Suck My Dick" (2001) von Oskar Roehler (59) und "Vera Brühne" (2001) von Hark Bohm (79) zu sehen. 2001 war aber auch das Jahr, in dem ihre 1985 geschlossene Ehe mit Schauspielkollege Heiner Lauterbach (65, "Willkommen bei den Hartmanns") geschieden wurde. Getrennt hatten sich die Eltern eines heute 30-jährigen Sohnes bereits 1991.