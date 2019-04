Bayerns Wriedt bald in der Premier League?

So scheint Hertha BSC am 24-Jährigen, dessen Vertrag im nächsten Jahr ausläuft, interessiert zu sein. Wriedt könnte in der Hauptstadt beispielsweise Altstar Vedad Ibisevic im Sturmzentrum ablösen. Nach Infomationen des Online-Portals soll auch der englische Zweitligist Norwich City an Wriedt dran sein. Was dafür sprechen würde: Norwich wird vom Deutschen Daniel Farke trainiert, zudem steht der Aufstieg in die Premier League fest.