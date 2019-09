Intellekt vor Geschlecht Mark Ronson outet sich als sapiosexuell

Ronson, der unter anderem schon mit Lady Gaga (33, "Shallow"), Miley Cyrus (26, "Nothing Breaks Like a Heart") und Amy Winehouse (1983-2011, "Valerie") zusammengearbeitet hat, war sechs Jahre lang mit der französischen Schauspielerin Joséphine de La Baume (34, "Zwei an einem Tag") verheiratet. 2017 trennte sich das Paar, ein Jahr darauf folgte die Scheidung. Zurzeit soll der Brite Single sein.