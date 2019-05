Die Bundespolizei schildert, was passiert ist: Der 55-Jährige aus Erding war kurz vor 13 Uhr in einer S2 unterwegs. Seine E-Gitarre lag in der Gepäckablage. Am Stachus konnte die Bahn wegen eines Feueralarms nicht weiterfahren - im Nachhinein stellte sich das Ganze als Fehlalarm heraus.