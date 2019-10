Instagram-Story aus dem Spital Fans in Sorge: Miley Cyrus postet Bilder aus dem Krankenhaus

Sichtlich mitgenommen zeigt sich US-Star Miley Cyrus (26,"Bad Mood") derzeit in ihren Instagram-Storys. Auf jüngsten Fotos liegt sie gar in einem Krankenhausbett, in ihrem linken Arm befindet sich eine Infusionsnadel - was ihre Fans selbstredend in Sorge versetzt. Eine aktute Mandelentzündung trage die Schuld an ihrer derzeit misslichen Lage, berichtet die US-amerikanische Seite "Us Weekly".