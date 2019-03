Instagram-Star in London gestorben Louis Tomlinson trauert um 18-jährige Schwester

Laut "The Sun" soll die 18-Jährige am Mittwoch in ihrer Wohnung in London zusammengebrochen sein. Eine Person, die bei ihr gewesen sei, habe einen Krankenwagen gerufen, die Rettungskräfte hätten der jungen Frau aber nicht mehr helfen können. Durch eine Obduktion soll die Todesursache geklärt werden, heißt es weiter. Wie "The Sun" und das US-Promiportal "TMZ" berichten, könnte Félicité Tomlinson an einem Herzinfarkt gestorben sein.