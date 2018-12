Instagram sei Dank Neue Hochzeitsfotos von Miley Cyrus und Liam Hemsworth aufgetaucht

Sängerin Miley Cyrus (26, "Wrecking Ball") und Schauspieler Liam Hemsworth (28, "Die Tribute von Panem") haben geheiratet. Ohne große Ankündigung haben sich die beiden am 23. Dezember in Tennessee das Jawort gegeben. Erste Fotos hat die Sängerin selbst auf Instagram gepostet und damit die Hochzeit bestätigt. Fans konnten darauf bereits die Looks des Ehepaares erkennen: Sie trug ein weißes, ärmelloses Hochzeitskleid von Vivienne Westwood (77), er einen dunklen Anzug. Nun haben neue Fotos auf den Social-Media-Kanälen der Hochzeitsgäste weitere Details verraten...