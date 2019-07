Instagram Rich List 2019 Topverdiener: So viel Geld macht Kylie Jenner mit nur einem Post

Das sind die Top Ten

Auf Platz zwei in der Liste folgt Sängerin Ariana Grande (26, "thank u, next") mit geschätzten 996.000 Dollar pro Post, die 26-Jährige hat 160 Millionen Abonnenten. Fußball-Star Cristiano Ronaldo (34, 176 Millionen Follower) kommt auf Platz drei, er könnte angeblich bis zu 975.000 Dollar für einen Post verlangen. Kylie Jenners Schwester Kim Kardashian (38) ist bekanntlich ebenfalls sehr aktiv auf Instagram, sie kommt auf 144 Millionen Follower und laut der "Instagram Rich List" darf sie bis zu 910.000 Dollar für einen Post berechnen. Pop-Star Selena Gomez (27) auf Platz fünf dürfte geschätzt 886.000 Dollar in Rechnung stellen für einen Beitrag, den sie an ihre 153 Millionen Follower richtet.