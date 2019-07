Ihre Fans sparen jedenfalls nicht mit Kritik, wie die deutlichen Worte in den Instagram-Kommentaren zu besagtem Foto zeigen. "Schönes Photoshop Fail an deiner Hüfte, so peinlich", schreibt da ein User. "Du bist so schön, da braucht man das nicht, aber ich kann dich verstehen! Bitte, bleibt du selbst! Viel manipulieren - du nicht mehr - Bitte! Du, bist Klasse so wie du bist! 1A, Superweib, Klasse-Lady, Sexy-Girl usw.", heißt es in einem anderen Kommentar. Und: "Schönes Bild, aber die Kante des Pools im Hintergrund biegt sich extrem an der Taille. Die im Vergleich zu den Schultern viel zu schmal ist. Sorry, aber zuviel Photoshop."