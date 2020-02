Instagram-Bild mit Ring "Liebe meines Lebens": Amanda Bynes verkündet Verlobung

Amanda Bynes hatte sich Anfang 2019 erneut wegen psychischer Probleme und ihrem Kampf gegen die Drogensucht in eine Klinik eingewiesen. Im Juni 2019 machte der ehemalige Teenie-Star seinen Bachelor-Abschluss am "Fashion Institute of Design and Merchandising" in Kalifornien. Im Dezember desselben Jahres verließ sie eine Übergangseinrichtung und ist laut "Entertainment Tonight" derzeit auf der Suche nach einer eigenen Wohnung in Los Angeles.