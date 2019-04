Streit zwischen Deutschem Museum und Architekten?

In seiner Stellungnahme nennt Bierbach auch einen Gründ für die Insolvenz, die ihm zufolge bereits am vergangenen Donnerstag gestellt wurde. Schuld an der drohenden Zahlungsunfähigkeit seien "Differenzen mit dem Auftraggeber Deutsches Museum über Honorarforderungen im Zuge der Generalsanierung".