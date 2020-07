Pohlmann wird die ingesamt 111 Beschäftigten in den Betrieben nun offiziell freistellen, für sie steht dann der Gang zum Arbeitsamt an. In den kommenden Tagen will der Insolvenzverwalter mit dem Betriebsrat über einen Sozialplan und einen Interessenausgleich verhandeln. "Rückständige Gehälter sind über das Kurzarbeiter- bzw. Insolvenzgeld abgesichert", heißt es in der Mitteilung des Verwalters.