Insolvenzverwalter Bierbach sagte zur AZ, dass "ein hohes Interesse am Kauf" von SSP bestanden habe. Kein Wunder, denn das Büro brachte mehrere gute Bauprojekte mit. Zwar hat es den Auftrag fürs Deutsche Museum verloren, doch nach wie vor ist SSP beauftragt mit der Sanierung und dem Umbau der Hauptfeuerwache, dem Neubau der Schulen am Streleranger (Perlach) sowie der Sanierung der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank in der Ludwigstraße.