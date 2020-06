Freunde aus der Modeszene und Joop selbst hätten geahnt, wie Lagerfeld in der letzten Phase seines Lebens versuchte, durchzuhalten. Es sei fast schmerzhaft gewesen, dies mit anzusehen. "Er hat keinem den Job des Nachfolgers gegönnt. Er hat sich so an diese Welt, die Chanel war und die Chanel mit ihm war, geklammert. Davon wollte er nicht lassen", erklärt Joop. Das verbinde die Designer: "So bin ich auch. Ich will auch von alledem nicht lassen." Nach Lagerfelds Tod sei Joop nicht zu halten gewesen, erklärt er mit belegter Stimme. Er habe gewusst, dass alles vorbei sei. "Alles, was ich so kannte von ihm, ist mit ihm gestorben."