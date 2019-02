Der Service von Uwe Z. ist stark nachgefragt: So ist er als Direktor von 861 Firmen im englischen Handelsregister gelistet. Mit dieser Tätigkeit hat er nach eigenen Aussagen in vier Jahren über 400.000 Euro gemacht. Mitten in München sitzt die Firma, die das möglich macht: die Companea GmbH. Sie betreibt "Limited24", einen Service, der deutschen Unternehmern ermöglicht, Betriebe in einer ausländischen Rechtsform zu gründen. Companea bietet aber auch die eigene Adresse für Briefkastenfirmen an: So sind in dem kleinen beigen Haus im Tal etwa, in dem die Companea GmbH ihr Büro hat, 185 Firmen eingetragen.