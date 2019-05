"Insgesamt waren es elf Menschen" Sarah Connor: So lebte sie mit einer Flüchtlingsfamilie

Mit ihren Liedern kann die Sängerin Sarah Connor (38) die Herzen berühren. Auch im wirklichen Leben schlägt sie oft einen Ton an, der einen aufhorchen lässt. Auf ihrem neuen Album "HerzKraftWerke", das am 31. Mai erscheint, singt sie im Song "Ruiniert" gegen den Hass und die "AfD-Idioten" an. In einem Interview mit dem Magazin "Stern" legt Connor nach: "Ich kann nachvollziehen, wenn jemand sich zurückgelassen fühlt und frustriert ist. Und das muss man auch ernst nehmen. Aber ich kann nicht verstehen, dass man diese Wut dann an Schwächeren auslässt und andere zu Opfern macht."