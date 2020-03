Insgesamt 400.000 US-Dollar Ryan Reynolds und Blake Lively spenden an New Yorker Krankenhäuser

Die Lage ist verheerend

Zuletzt bat Andrew Cuomo (62), der amtierende Gouverneuer von New York, unter anderem alle im Gesundheitswesen beschäftigten Arbeiter in den USA um Hilfe. "Falls die Lage in ihrer Gemeinde nicht ernsthaft ist, bitte kommen sie nach New York", erklärte er bei Twitter. "Wir brauchen Entlastung für Krankenpfleger. Wir brauchen Entlastung für Ärzte. [...] Wir werden den Gefallen in ihrer Stunde der Not erwidern."