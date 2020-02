Ende Januar hörte Weber Geräusche vor ihrer Tür

Aber warum in monatlichen Raten? "Wahrscheinlich waren es Diebe, die Geld brauchen", sagt sie. "Und für so jemanden sind 3000 Euro im Monat doch viel Geld. Da kann einer gut von leben", meint Weber. Auf die Polizei habe sie bislang nicht zählen können. "Ich hatte den Diebstahl sofort gemeldet. Aber die Polizisten kamen erst am nächsten Tag am Mittag – da waren alle Reifenspuren im Schnee schon weg." Deshalb sucht sie nun auf eigene Faust.