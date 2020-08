Ins oberösterreichische Ried Sila Sahin zieht mit ihrem Mann nach Österreich

Das oberösterreichische Ried liegt im Innkreis 80 Kilometer westlich von Linz und 60 Kilometer nordöstlich von Salzburg. Die dortige Fußballmannschaft spielt in der höchsten Liga Österreichs. Zuletzt stand Radlinger in der zweiten englischen Liga für den FC Barnsley zwischen den Pfosten. Seine Frau spielte von 2009 bis 2014 in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Zuletzt war sie in "Nachtschwestern" an der Seite von Mimi Fiedler (44) bei RTL zu sehen.