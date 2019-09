Innovation in Echtzeit Telekom startet in die 5G-Zukunft

Mit 5G bricht ein neues Zeitalter an

Mit dem neuen 5G-Netz steht vor allem das Erlebnis im Vordergrund. Wenn Virtualität und Realität verschmelzen, ist der Nutzer in allen Lebensbereichen immer hautnah dabei statt nur daneben: Dank Cloud-Gaming wird mobiles Gaming so echt wie nie. Egal ob vom PC, TV, Tablet oder Smartphone aus. Auch Sport kann in einer neuen Dimension erlebt werden: Während Events können die Spieler vom Smartphone aus verfolgt werden und die aktuellsten Statistiken in Echtzeit abgerufen werden.