Ab dem kommenden Jahr sollen die Anhänger des FC Bayern Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) per App erleben können. "Fans könnten dann etwa virtuell als zwölfter Mann mit der Mannschaft einlaufen oder am Torjubel teilhaben", schreibt der deutsche Rekordmeister in einer offiziellen Mitteilung. Die Entwicklung der entsprechenden Anwendungen soll noch in diesem Jahr starten.