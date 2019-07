Patricia Blanco total verliebt: Ihr neuer Partner ist Andreas Ellermann

Erst wurde nur getuschelt, jetzt sprechen Patricia und Andreas über ihre Beziehung. Die Tochter von Roberto Blanco zu "Bild": "Andreas und ich sind ein Paar. Und ich bin sehr froh, einen starken Mann an meiner Seite zu haben!" Andreas Ellermann ist laut eigener Homepage Entertainer und Moderator (u.a. für "Hamburg 1"). "Vom ersten Tag an war ich blitzverliebt. 'Patti' ist eine Mega-Frau. Ich bin Zwilling, sie ist Waage, wir passen top zusammen. Ich habe noch nie so viel gelacht im Leben. Sie ist mein Sonnenschein."