Inniges Instagram-Bild Lena Gercke macht ihre neue Liebe offiziell

Liebes-Outing auf Instagram: Model und "GNTM"-Gewinnerin Lena Gercke (31) hat auf ihrem offiziellen Profil einen Schnappschuss gepostet, der wohl kaum einen Zweifel daran lässt, dass die blonde Schönheit wieder vergeben ist. Auf dem Foto, das Gercke nur mit einem Herzchen-Emoji kommentierte, hat sie ihre Arme um einen Mann in weißem Shirt geschlungen. Dieser hält sie ebenfalls fest in seinen Armen und küsst sie innig. Wer ist der neue Mann an ihrer Seite?