Hainer wurde am 3. Juli 1954 in der Nähe von Dingolfing geboren, einen Tag vor dem "Wunder von Bern". Als Bub hegte er den Wunsch, Fußballprofi zu werden. Was ihm verwehrt blieb, erreichte sein Bruder - allerdings bei den Blauen. Walter Hainer spielte Anfang der 1980er drei Partien für den TSV 1860 in der Bundesliga, Anfang der 1990er lief er für die Löwen in der Zweiten Liga auf.