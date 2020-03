Innerhalb von zwei Tagen online Corona-Krise: Tool "Pandemic Footprint" berechnet eigenen Einfluss

In der weltweiten Corona-Krise kommt es jetzt auf das Handeln jedes Einzelnen an. So weit wie möglich zuhause bleiben, verstärkt Hygiene-Regeln beachten, öffentliche Verkehrsmittel und Menschenmassen meiden. Um die Auswirkungen des eigenen Handelns nachvollziehbar und auch messbar zu machen, haben drei Freunde ein Tool zur Berechnung dieses Einflusses entwickelt. Auf "Pandemic Footprint" kann man in wenigen Schritten den eigenen pandemischen Fußabdruck ermitteln.