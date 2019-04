Innerhalb von 24 Stunden "Game of Thrones": 54 Millionen sehen die Staffelpremiere illegal

Chinesische Fans verärgert über Zensur?

Schon die ersten sieben Staffeln machten demnach "Game of Thrones" zu der am meisten raubkopierten Fernsehserie. "Trotz erheblicher weltweiter Bemühungen zur Bekämpfung der Piraterie in den letzten paar Jahren zeigen diese Daten, dass die Verbraucher immer noch in nicht lizenzierte Quellen getrieben werden, um Inhalte zu finden", sagte "Muso"-Chef Andy Chatterley. "Die Rechteinhaber müssen verstehen, dass das Piraterie-Publikum einige ihrer größten Fans beinhaltet, was vor allem eine riesige kommerzielle Chance darstellt", führte er weiter aus.