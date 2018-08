Jan Mauersberger über...

...das Spiel: "Ich fande, dass wir von der ersten Minute an sehr konzentriert und sehr ordentlich gespielt haben. Wir haben fünf schöne Tore in der ersten Halbzeit rausgespielt. Natürlich kann jetzt nicht jeder Angriff gleich zu einem Torerfolg führen. Aber ich fande die Einstellung und den Auftritt in der ersten Halbzeit sehr gut. (…) Zweite Halbzeit habe ich jetzt nicht mehr so viel gesehen – ist natürlich schade, dass wir da dann nicht mehr so viele Tore geschossen haben, weil solche Spiele natürlich gut tun, für die Jungs, die in den letzten Wochen jetzt eher weniger gespielt haben."