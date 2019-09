Täter ist polizeibekannt

Der 23-Jährige ist bereits polizeibekannt – bislang ist er jedoch nicht wegen Sexualdelikten in Erscheinung getreten. Ein Zusammenhang mit der Vergewaltigung am Isartor wird zwar überprüft, nach AZ-Informationen weichen die jeweiligen Täterbeschreibungen jedoch stark voneinander ab. Am 31. August wurde eine Frau (22) nach einem Lokalbesuch in der Nähe des Isartor vergewaltigt. Vom Täter fehlt noch jede Spur!