Inklusive Trikot-Übergabe Mesut Özil und Ilkay Gündogan treffen Erdogan

Neben Özil und Gündogan nahm auch der in Wetzlar geborene Deutsch-Türke Cenk Tosun (26) an dem Treffen teil, der aktuell beim FC Everton und für die türkische Nationalmannschaft spielt. Erdogan befindet sich derzeit auf einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien und wird sich sowohl mit Premierministerin Theresa May (61) als auch mit Queen Elizabeth II. (92) in der britischen Hauptstadt treffen.