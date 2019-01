Fliesenleger feiert Polizisten als Kunden

Im Gegensatz zu den Ingenieuren, Doktoranden und Professoren von Audi und Siemens sieht der bayerische Fliesenleger in Polizisten die beste Kundschaft: "Bei Polizisten liegt die Problemkundenquote bei 0%. Im Gegensatz stehen Audi- und Siemens Ingenieure mit 98%. Warum ist das so? Ich denke weil niemand so nah an der Realität lebt wie Polizisten."