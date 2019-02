Inga Lindström, Ellas Baby,... TV-Tipps am Dienstag

In "Inga Lindström: Das Haus am See" (ZDF) muss eine junge Tierärztin ihr Können beweisen. RTL blickt zurück auf "Die größten DSDS-Momente aller Zeiten". In "After the Sunset" (Tele 5) sind Pierce Brosnan und Salma Hayek indessen als Juwelendiebe unterwegs.