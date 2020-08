"Wenn du jemals die Chance hast, eine Wanderung zur Olpererhütte zu machen, dann tu mir den Gefallen und mach das", dichtet ein Influencer. Das verfehlt seine Wirkung nicht: 2019 war das Hängebrückenbild angeblich das meistgepostete Instagram-Foto Österreichs, berichtet die Zillertal Tourismus GmbH. Vor dem Foto, das angeblich über das Erreichen des Lebensziels entscheidet, haben die Alpen doch ein paar Mühen gesetzt. Auf die Olpererhütte führt keine Seilbahn. Vom Parkplatz aus windet sich ein steiniger, nicht gerade bequemer Weg über 650 Schweiß treibende Höhenmeter hinauf zur ersehnten Location. 90 Minuten soll es laut Hinweistafel dauern, bis man auf der Hütte angekommen ist.

Viele unterschätzen die Distanz und laufen nur mit Turnschuhen

Tatsächlich wundern sich die meisten Amateur-Bergsteiger, dass sie nach zweieinhalb Stunden noch immer nicht am Ziel angekommen sind. Die vom DAV nach einer bestimmten Formel errechneten Gehzeiten hätten wohl nur einem Reinhold Messner in seinen besten Zeiten getaugt.

Fragwürdige Hinweise aus dem Netz machen es nicht unproblematischer: "Turnschuhe reichen aus." Immerhin ist der Weg in die nicht ganz leichte "Kategorie T2" eingestuft. Anforderungen: "Etwas Trittsicherheit. Trekkingschuhe sind empfehlenswert. Elementares Orientierungsvermögen."

So leidet denn bei den vielen jungen Frauen, die sich von ihrem meist männlichen Hobby- und Fanfotografen in schwindelerregender Höhe ablichten lassen wollen, die kunstvoll aufgetragene Schminke durch den mühsamen Aufstieg. Zum Glück hat sich die Olpererhütte auf solche Bedürfnisse eingestellt und stellt im Damen-WC einen überdimensionalen Spiegel zur Verfügung. Es kommt auch gelegentlich vor, dass Brautkleider und andere Outfits hinaufgeschleppt werden, um oben für den einzigartigen Look zu sorgen.

Lange Wartezeiten an der Brücke

Es kann an Wochenenden übrigens bis zu zwei Stunden dauern, bis man die Brücke für die eigene Fotosession für ein paar Minuten allein hat. Dieser Tage musste sogar die Polizei mit einem Hubschrauber anrücken, um Streit zwischen Wanderern und den Instagram-Models zu schlichten.

Karl Gottschalk, Vorsitzender der DAV-Sektion Oberpfalz, sieht den Hype auf die Brücke am Olperer als "Fluch und Segen zugleich". Dem Geschäftserfolg der vereinseigenen Hütte tue der Rummel sicher gut, andererseits mache die Unbedarftheit vieler Bergstürmer Sorgen. Zum Glück sei noch nichts Ernstes passiert.

Historie der Kebema-Panoramabrücke

Die Brücke ist nur der letzte Eintrag in das an Ereignissen reiche Geschichtsbuch der Olpererhütte. Sie wurde 1881 von der Sektion Prag des deutschen-österreichischen Alpenvereins errichtet, später von der Sektion Berlin übernommen und 2004 an die Sektion Neumarkt verkauft. Die Neumarkter gaben schließlich den Auftrag für eine der modernsten Hütten im Alpenraum.

Langweilig wurde es auch vor Instagram-Hotspot auf 2.389 Metern Seehöhe nicht. Immer noch im Bewusstsein der Einheimischen ist die frühere Wirtin Olga Platzer, die sich einen legendären Ruf als "Olpererhexe" erarbeitete.