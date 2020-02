Zudem gelten laut RTL folgende Hygieneregeln: Hände waschen so oft es geht, Desinfektionsstationen in Cateringbereichen, Nebenräumen sowie den Waschräumen nutzen, unkontrolliertes Husten und Niesen vermeiden und Hygienetipps des Senders beachten. Was sagen die prominenten Teilnehmer zu den neuen Regeln? "Ob man sich die Hand gibt, sich küsst oder drückt, die Freundschaft bleibt diesele. Man kann sich ja auch so grüßen", zeigt sich Sükru Pehlivan (47) einsichtig. Sabrina Setlur (46) hofft, dass die Lage im Team weiterhin entspannt bleibt. "Wir hatten die Schweinepest, wir hatten die Vogelgrippe. Ich verschönere hier nichts, aber Leute, bewahrt die Ruhe. Es bringt nichts, wenn jetzt jeder durchdreht."