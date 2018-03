FSME-Risikogebiete

Die Gefahr einer Infektion mit der Krankheit FSME breitet sich aus. Zwar traten die weitaus meisten Erkrankungsfälle (85 Prozent) 2017 in Süddeutschland auf, wie die Zeckenexperten gestern sagten.

Keine Überraschung: Bayern und Baden-Württemberg und die angrenzenden Landkreise sind seit Jahren die großen Risikogebiete.

Doch zuletzt haben sich auch vereinzelt Menschen an der niedersächsisch-niederländischen Grenze, in privaten Gärten in Berlin oder in Stadtparks in Mecklenburg-Vorpommern angesteckt.

FSME kann zu Hirnhautentzündung führen. In der Regel wird FSME durch Zeckenstiche auf den Menschen übertragen. Bei 100 Menschen, die von einer infizierten Zecke gebissen werden, bricht die Krankheit Experten zufolge bei 30 aus.