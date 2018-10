Industrie-Juwelen Vergessene Bauten in München - zu Unrecht

Bis zur Revolution 1918/19, die sich in diesen Tagen zum 100. Mal jährt, hatte auch München eine Industrialisierung (und Militarisierung) erlebt. Neben diversen Fabriken entstanden Rüstungsbetriebe, in denen Tausende Arbeiter beschäftigt waren. So manche Industriegebäude wurden zum Schauplatz: Wie die BMW-Flugzeugmotorenfabrik im Münchner Norden, in der im Januar 1918 die Munitionsarbeiter streikten und dann maßgeblich an der Revolution beteiligt waren.