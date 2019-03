Indiana Jones, Face/Off, ... TV-Tipps am Freitag

22:45 Uhr, ProSieben, From Dusk Till Dawn, Horrorgroteske

Die Bankräuber Seth (George Clooney) und Richard Gecko (Quentin Tarantino) sind auf der Flucht vor der Polizei in Richtung mexikanischer Grenze. Als Geiseln haben sie den Ex-Prediger Jacob Fuller (Harvey Keitel) und dessen Kinder Kate und Scott dabei. Unterwegs geraten die fünf in die Bar "Titty Twister" - eine üble Spelunke, die sogar so hartgesottenen Burschen wie den Geckos nicht ganz geheuer ist. Was sie jedoch nicht ahnen: Management und Angestellte der Bar sind ausnahmslos Vampire - und deren Blutdurst ist unersättlich.