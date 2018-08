Indiana Jones, Charitè, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, Das Erste, Charité: Zeitenwende, Historiendramaserie

Um Robert Koch (Justus von Dohnányi) wird es einsam. Zur Hochzeit mit Hedwig (Emilia Schüle) erscheinen nur die engsten Freunde. Kochs wissenschaftliches Versagen bringt auch die Forschung seiner Mitarbeiter Ehrlich (Christoph Bach) und Behring (Matthias Koeberlin) zu Unrecht in Misskredit. Niemand an der Charité will ihr Diphtherieserum an Patienten testen. Behring verfällt deswegen in tiefe Depression. Ida (Alicia von Rittberg) ahnt, dass dieser geniale, aber labile Mann eine starke Frau an seiner Seite braucht und ist bereit, ihren Wunsch nach einem Studium aufzugeben.