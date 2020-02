Architekturstudenten planen Gebäude mit Blick auf Isar und Alpen

Zur Zeit, erklärt Rizzi, gebe es nur zwei Hospize in München. Mit insgesamt nur 28 Betten. "Es gibt Menschen, die sterben auf der Warteliste für einen Hospizplatz." München habe zu wenige Hospize. Deswegen sei ein weiteres Haus dringend nötig. Einen Standort für das Hospiz hat der Verein noch nicht. Dennoch hat Dasein die Architekturstudenten der TU beauftragt, Ideen für das Hospiz zu entwickeln. Dafür hat der Verein drei hypothetische Standorte vorgeschlagen, die zwar nicht für eine Bebauung zur Verfügung stehen, aber "unternutzt" sind, wie der Leiter des Lehrstuhls für Architektur, Dietrich Fink erklärt. "Die Flächen sind nicht bebaut – oder schlecht genutzt." Einer dieser Orte ist die Tankstelle in der Herzog-Wilhelm-Straße in der Nähe des Stachus. "Das gefällt mir natürlich am besten", sagt Zacharias. Sie betont aber, dass es keine Verhandlungen mit den Besitzern über das Grundstück gibt.