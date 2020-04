In Zeiten der Corona-Krise TV-Ärzte bedanken sich bei "Superhelden im Gesundheitswesen"

Jahrelang standen sie als Ärzte, Krankenschwestern oder Pfleger vor der Kamera. Olivia Wilde (36) als Dr. Hadley in "Dr. House", Patrick Dempsey (54) als McDreamy in "Grey's Anatomy" oder Zach Braff (45) als J.D. in "Scrubs". Doch verglichen zu dem Job, den tagtäglich die Arbeitenden im echten Gesundheitswesen leisten, ist dies in Zeiten der Coronavirus-Pandemie nichts - auch nicht in den Augen der TV-Stars. Angeführt von Wilde, die die Aktion ins Leben gerufen hat, bedanken sich momentan unzählige Schauspieler und Schauspielerinnen "im Namen aller Fake-Ärzte" bei "den eigentlichen Superhelden im Gesundheitswesen".