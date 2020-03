In Zeiten der Corona-Krise Pornhub verschenkt Premium-Zugänge für Italien

Die Erotikfilm-Webseite Pornhub setzt in der Corona-Krise ein Zeichen. Bis zum 3. April 2020 bekommen alle Menschen, die in Italien leben, kostenlosen Zugang zu seinem Premium-Service. In einer Mitteilung auf Twitter heißt es, man wolle das schwer von dem Virus gebeutelte Land in dieser "unglücklichen Zeit" unterstützen. Das kanadische Unternehmen betonte, dass die Darsteller dafür nicht auf Teile ihrer Gagen verzichten müssten, die Kosten würden einseitig von Pornhub getragen.