In Zeiten der Corona-Krise Luxus-Makler Marcel Remus stellt seinen Job "in den Hintergrund"

Hilfe für andere, Zeit für sich

Wie sich der 33-Jährige die freie Zeit vertreibt? "Ich unterstütze ältere Menschen oder Bedürftige und gehe für sie einkaufen oder zur Apotheke." Sein Job als Immobilienmakler sei in diesen Tagen und Wochen "fast komplett in den Hintergrund gerückt". In Zeiten der Corona-Krise würde "niemand ein Haus auf Mallorca kaufen", sagt er.