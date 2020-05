Treffen in Hotels oder Apartments

Weil Bordelle und Clubs geschlossen sind, bieten Frauen an, sich mit Freiern in Hotels oder in Apartments zu treffen. "Ganz diskret", wie sie versichern. Was nicht erwähnt wird: So ein Schäferstündchen ist gänzlich illegal. Denn an kaum einem anderen Ort lassen sich Corona-bedingte Hygiene- und Abstandsregeln so schwer einhalten, als wenn man zu zweit in einem Bett liegt.