Die Polizei hat deswegen am Mittwoch Schwerpunktkontrollen durchgeführt mit dem Ziel, illegale Prostitution in Hotels und Wohnungen im Sperrbezirk zu unterbinden. In ganz München gibt es insgesamt 27 Sperrbezirke, in diesen Bereichen ist sowohl die Prostitution als auch die bloße Anbahnung verboten.