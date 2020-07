In wenigen Wochen "Stranger Things": Bald gehen die Arbeiten an Staffel vier weiter

Wie bei so vielen anderen Film- und Serien-Projekten hat die Corona-Pandemie auch die Arbeiten an der vierten Staffel von "Stranger Things" beeinflusst. Die Produktion, die zu Beginn des Jahres aufgenommen wurde, musste schon kurz darauf wegen der Corona-Krise pausieren. Nun können die Arbeiten an dem Netflix-Mystery-Hit offenbar in wenigen Wochen fortgesetzt werden. Das berichtet das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter".